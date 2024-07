4 z 8

Stosowane tu terapie pobudzają naturalne zdolności organizmu do samoleczenia już na poziomie komórek, skutecznie oczyszczają i odblokowują przepływ energii w ciele człowieka. Rezultaty są zaskakujące: cały organizm młodnieje, skóra jest ujędrniona, a rysy twarzy - bardziej wyraziste, przez co twarz wygląda na młodszą nawet o kilkanaście lat. Co ważne, efekt utrzymuje się długie miesiące.