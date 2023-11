1 z 5

Chyba nie przychodzi nam do głowy inna grupa wśród znanych celebrytów, która wydawałaby tyle na ubrania co partnerki znanych piłkarzy. Nasze najbardziej znane WAGs takie jak Marina, Ceila Jaunat czy nawet Anna Lewandowska praktycznie za każdym razem, kiedy pokazują swoje stylizacje, chwalą się swoimi nowymi, designerskimi butami, torebkami czy ubraniami.

if (typeof shoplovin_render === "function") shoplovin_render()

Więcej: Luksus, sława, pieniądze. Jak żyją dziewczyny najlepszych polskich piłkarzy. Czego im zazdrościmy?

Dlatego poczuliśmy spore zaskoczenie, kiedy okazało się, że Jessica Ziółek, prywatnie dziewczyna Arka Milika, wstawiła na swój profil na Instagramie zdjęcie plażowej stylizacji z pewną naprawdę tanią torebką.

Zobacz też: Lewandowska, Glik, Boruc... Jakie kostiumy kąpielowe noszą polskie WAGs?

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby przyjrzeć się lepiej temu nadmorskiemu lookowi i dowiedzieć się co to za torebka. Naprawdę każdy może sobie na nią pozwolić!

Więcej: Polskie WAGs aktywnie zagrzewały swoich mężów do walki! Czy to im zawdzięczamy zwycięstwo?