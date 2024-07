Jessica Alba była jedną z gwiazd, która pojawiła się na inauguracji akcji charytatywnej 2015 March Of Dimes Celebration Of Babies w Beverly Hills. Na tę okazję gwiazda wybrała kwiecistą sukienkę z odkrytymi ramionami marki Brock Collection. Dodała do niej srebrną kopertówkę z kokardą Christiana Louboutina i srebrne szpilki. Naszym zdaniem, aktorka wyglądała wspaniale! Zgadzacie się z nami?! ZAGŁOSUJCIE!

