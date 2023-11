Hollywoodzkie gwiazdy zawsze wiedzą co w modzie piszczy! Siedzą w pierwszych rzędach pokazów mody, oglądają najnowsze lookbooki projektantów przed innymi śmiertelnikami i przepuszczają niebotyczne sumy na ubrania i dodatki. Jeśli coś założą, możemy mieć pewność, że jest to modne. Jakie jesienne trendy najbardziej spodobały Victorii Beckham, Kim Kardashian i Beyonce?

Reklama

Dzianinowe sukienki z golfem

East News

Victoria Beckham od wielu lat jest zaliczana do najlepiej ubranych gwiazd. Odkąd gwiazda ma swoją markę modową, każda jej stylizacja jest wysmakowana i bardzo na czasie! Victoria w tym sezonie pokochała dzianinowe sukienki z golfem, które podkreślają sylwetkę. Dobiera do nich długie, skórzane kozaki na wysokim obcasie. Mimo, że taka stylizacja eksponuje kobiecą figurę, ma w sobie mnóstwo klasy i wdzięku. Jeśli spodobała ci się sukienka gwiazdy, poszukaj jej w kolorach, takich jak musztarda, burgund i beż. To najmodniejsze kolory na jesień 2018!

Dopasowane spódnice

East News

Beyonce kocha podkreślać swoje kobiece kształty, dlatego tej jesieni lansuje dopasowane spódnice. Gwiazda nosi różne długości spódniczek, zarówno mini, midi, jak i maxi. Jednak wszystkie mają wspólną cechę - muszą być mocno opięte! Pani Carter uważa, że krągłą figurą należy się chwalić i zachęca do tego także inne kobiety. Z czym można łączyć dopasowaną spódnicę? Z krótkimi sweterkami, długą, męską marynarką albo kurtką bomberką. Nie zapomnij o botkach lub kozakach na obcasie, dzięki nim będziesz prezentować się bardzo seksownie!

Obcisłe leginsy

East News

Kim Kardashian odkąd jest mamą trójki dzień, zaczęła stawiać na bardziej sportowe i wygodne stylizacje. Jednak jak przystało na gwiazdę, nawet casualowe ubrania muszą być w zgodzie z najświeższymi trendami! Tej jesieni bardzo modne jest połączenie obcisłych leginsów z krótką bluzą lub kurtką. Leginsy muszą być baaaardzo dopasowane, z wysokim stanem i najlepiej w intensywnych albo metalicznych kolorach. Możesz nosić je na różne sposoby – z sneakersami, rockowymi biker – boots z ćwiekami albo botkami na obcasie. Kochamy ten trend za stylową nonszalancję i wygodę!

Zobacz także

Uważaj na wpadkę!

Dzianinowe sukienki, obcisłe leginsy i dopasowane spódnice to piękne, ale i wymagające trendy. Łatwo o modowe faux-pas, ponieważ jeśli źle dobierzemy bieliznę i rajstopy, mogą się odznaczać pod materiałem. Jak tego uniknąć? Bielizna nie może być za mała, musi idealnie przylegać do ciała. Najlepiej jeśli będzie gładka i bawełniana, ponieważ koronka może być widoczna spod delikatnej tkaniny. Wybieraj bezszwowe rajstopy w odpowiednim rozmiarze, a żadna wpadka nie będzie Ci straszna!

Stylizacja na "te dni"

Mat. prasowe

Czy dopasowaną spódnice, sukienki i leginsy można nosić w trakcie okresu? Oczywiście, że tak! Wystarczy, że będziesz mieć odpowiednie zabezpieczenie w postaci podpasek Bella. Podpaski Bella Perfecta Ultra Rose i Bella Perfecta Ultra Violet to ultracienkie, 2 mm podpaski z osłonkami bocznymi, niezauważalne nawet przy bardzo dopasowanym stroju. Są oddychające, co zmniejsza ryzyko infekcji oraz daje gwarancję komfortu. Dodatkowe ozdobne wytłoczenie ułatwia wchłanianie cieczy i sprawia uczucie wyjątkowości i pewności. Podpaski Bella Perfecta Ultra Rose będą doskonałe dla kobiet z bardzo delikatną skórą, ponieważ pokryte są miękką włókniną Extra Soft, która doskonale chroni skórę przed ewentualnymi podrażnieniami. Natomiast podpaski Bella Perfecta Ultra Violet to świetny wybór dla kobiet, które szukają podpasek, które natychmiastowo zapewniają uczucie suchości. Pokryte są superchłonną siateczką Silky Drai z systemem mikrolejków, które błyskawicznie przepuszczają wilgoć i zatrzymują ją wewnątrz podpaski, zapewniając uczucie suchości.

Mat. prasowe

Materiał powstał we współpracy z marką Bella