Zabawą jest tworzenie swojej bransoletki Nomination z kimś - obdarowując lub wybierając linki, czyli małe elementy, które razem składają się na bransoletkę. To właśnie ta interakcja tworzy wyjątkowe relacje i nadaje każdej bransoletce znaczenia. „Jeden dla mnie, jeden dla Ciebie” jest wiadomością nowej strategii komunikacji Nomination. Zaproszenie do dzielenia się i nawiązywania kontaktów z innymi, w ramach ciągłej wymiany elementów, które oprócz bycia małymi skarbami reprezentującymi to, co najlepsze we florenckiej tradycji złotniczej, to także symbole, dedykacje lub słowa miłości, które celebrują nasze relacje i osobiste więzi.

W nowym filmie muzyka przerwana jest przez głos powtarzający prostą mantrę „Jeden dla mnie, jeden dla Ciebie”, podczas gdy w biegu wydarzeń obserwujemy świat relacji, które są częścią życia bohaterów filmu, tak jaki są częścią naszego życia: przyjaciele, partnerzy, rodzice, dziadkowie, dzieci. Radosna, optymistyczna muzyka odzwierciedla rytm życia, które jest kształtowane i wzbogacane o nowe spotkania i nowe przygody.

Tak jak każde spotkanie jest inne, każdy element jest wyjątkowy i osobisty, tak też kolekcja Composable zawierająca ponad 2000 wzorów. Podstawa ze stali szlachetnej ozdobiona jest 18-karatowym złotem, 9-karatowym różowym złotem lub srebrem. Motywy każdego linku są interpretowane przez osobę, która je nosi, bez względu na to, czy są to symbole, inicjały czyjegoś imienia,kamienie półszlachetne, kolorowe emalie lub błyszcząca cyrkonia i naturalne diamenty.

W coraz bardziej indywidualistycznym społeczeństwie „Jeden dla mnie, jeden dla Ciebie” to przesłanie promujące postawę hojności, a modułowa natura Composable promuje interakcję i dzielenie się: Twoja bransoletka jest wzbogacona o spotkania i wydarzenia z przygód, które są historią Twojego życia. Każda bransoletka Composable jest początkiem żywej i intymnej historii spotkań i przygody-ponieważ Twoje życie jest dzielone z otaczającymi Cię ludźmi.

Nomination jest światowym liderem na rynku biżuterii ze stali szlachetnej i złota. W całości wykonywana we Włoszech, Nomination produkuje biżuterię dla kobiet i mężczyzn przy użyciu materiałów najwyższej jakości: stal szlachetna, 18K złoto,9K różowe złoto, srebro, cyrkonie, kamienie naturalne i diamenty. Filozofia marki powstała w 1987 roku wraz ze stworzeniem komponowanych bransoletek Composable, które składają się z szeregu drogocennych elementów, które pozwalają na personalizację bransoletek element po elemencie. Nomination, synonim jakości, oryginalności i innowacji,to międzynarodowa marka dostępna u ponad 5000 niezależnych punktów i więcej jak 100 monobrandowych sklepach na całym świecie.