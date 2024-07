1 z 16

Jennifer Lopez chętnie wybiera do swoich miejskich stylizacji ciężkie buty traperki marki Timberland. Naszym zdaniem, nadają one całości nieco nonszalancki charakter. Ostatnio na przykład gwiazda zestawiła je z jasnymi dżinsami, dużym białym swetrem i futrzanym szalikiem. Takie buty równie dobrze wypadają z zimowymi płaszczami i puchowymi kurtkami. A gdzie znaleźć atrakcyjne buty traperki? Przejrzeliśmy propozycje polskich sklepów i wybraliśmy dla was najciekawsze modele we wszystkich kolorach tęczy:) Chcemy was się też zapytać, czy lubicie buty traperki?

Zobaczcie też: Świąteczne swetry i bluzy - kiedyś obciach, dziś obiekt marzeń! Spójrzcie tylko na Małgorzatę Sochę!