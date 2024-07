Jennifer Lawrence - muza domu mody Dior - ponownie pokazała się we wspaniałej kreacji z nowej kolekcji Diora! Na premierze filmu Joy gwiazda miała na sobie białą, „lejącą’’ kreację odsłaniającą plecy i dekolt. Do tego biżuteria Nigaam and EFFY Jewelry, świetlisty makijaż, dziewczęca fryzura... Jennifer wyglądała jak anioł! Podoba wam się taka stylizacja?

