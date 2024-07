W Nowym Jorku panują obecnie wiosenne, a czasem nawet letnie temperatury. Dostosowała się do nich promująca swój najnowszy film „Joy” Jennifer Lawrence. Na wizytę w programie telewizyjnym „Live! With Kelly And Michael” aktorka wybrała białą sukienkę z ozdobnymi tłoczeniami i kraciasty płaszczyk. Na gołe stopy założyła zaś sandałki z kolekcji Jimmy Choo. Oczywiście nie mogło zabraknąć też… okularów przeciwsłonecznych. Krótko mówiąc, wiosna na całego! A Wy jak oceniacie jej stylizację?!

Reklama