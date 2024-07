Wybór prezentu na bierzmowanie dla chłopaka zwykle przysparza kłopotu. Niektórzy są zdania, że ta okazja nie wymaga obdarowywania bierzmowanego prezentami. Ale jeśli mamy zamiar upamiętnić to wydarzenie podarunkiem, zastanówmy się co kupić, by był to prezent satysfakcjonujący.

Prezent na bierzmowanie dla chłopaka – co wybrać?

Prezent na bierzmowanie dla chłopaka powinien być oryginalny i sprawiać nastolatkowi wiele przyjemności. Uroczystość wypada mniej więcej w II-III klasie gimnazjum, więc mamy do czynienia już z osobą 15 czy 16-letnią.

Trudno jest dokonać odpowiedniego wyboru prezentu, ponieważ upominki o wartości sentymentalnej (łańcuszki złote czy medaliki) sprawdzają się raczej przy I Komunii Świętej. Inne podarunki mogą nie spodobać się młodzieńcowi, bądź może już je posiadać. Co zatem kupić na bierzmowanie? Najbardziej trafionym pomysłem będzie włożenie pieniędzy w kopertę i wręczenie jej chłopakowi, który na pewno się z tego ucieszy.

Gotówka zawsze się przyda, a bierzmowany będzie mógł za nią kupić co mu się podoba i być może zrealizuje swoje marzenia. Kwota, jaką należy włożyć do koperty uzależniona jest od tego kim jesteś dla młodzieńca: wujkiem, siostrą, świadkiem, czy chrzestnym. Innym pomysłem na prezent dla chłopaka jest kupienie serii książek dotyczących zainteresowań chłopaka, oczywiście jeśli nastolatek lubi czytać i poszerzać swoją wiedzę. Więc np. jeśli chłopiec interesuje się samolotami, można mu kupić album związany z lotnictwem. Oprócz tego, doskonale przy tej uroczystości sprawdzi się Pismo Święte, czy Biblia. Większość jednak osób jest zdania, że bierzmowanie nie jest okazją, podczas której należy dawać prezenty. Uważają, że to sakrament, który skłania do refleksji i przemyśleń, a nie wręczania nastolatkowi upominków.

