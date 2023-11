Produkcja własnego kremu do twarzy sprawia, że kobieta jest pewna, z czego składa się jej preparat. Naturalne kosmetyki są też zwykle lepszej jakości. Każdy ekologiczny krem do twarzy składa się z wody kwiatowej, tłuszczów, emulgatora i dodatków w postaci witamin (np. wit. E lub A), kwasów (np. hialuronowy) lub olejków eterycznych (np. z drzewa herbacianego, cedrowy).

Reklama

W ostatnich czasach coraz bardziej popularne staje się przyrządzanie kosmetyków w domowych warunkach. Powstają też liczne firmy zajmujące się wytwarzaniem półproduktów służących do przygotowania bazy pod kremy, serum lub olejki.

Dlaczego warto zrobić własny krem do twarzy?

Warto zrobić swój krem do twarzy, ponieważ ma się świadomość, co dokładnie nakłada się na swoją cerę. W kosmetykach drogeryjnych skład jest zwykle mocno rozbudowany, a wiele nazw składników jest niezrozumiałych. Produkty drogeryjne zwykle mają też konserwanty przedłużające ich trwałość. Natomiast w kremie własnej roboty nie dodaje się substancji, które mogą obciążać, bądź negatywnie wpływać na cerę. Co więcej, własnoręcznie robiony produkt jest tworzony ze składników najwyższej jakości. Jeśli dodaje się takie produkty jak masło shea lub olej arganowy, to szuka się tych, które mają najlepsze właściwości. Dzięki temu ma się pewność, że krem faktycznie działa na cerę. Niektóre firmy bowiem piszą w składzie, że dodają takie popularne produkty jak olej kokosowy, czy migdałowy, jednak procentowo jest ich niezwykle mało i niekiedy są one gorszej jakości. Dodatkowo, gdy robi się własny krem, dodaje się składniki według własnego uznania, np. zapachy, które właścicielce produktu najlepiej pasują. Przy okazji jest to świetna zabawa, która uczy kreatywności i samowystarczalności – nie musimy być uzależnieni od popularnych drogerii.

Elementy niezbędne do przygotowania kremu do twarzy

Każda receptura naturalnych kosmetyków składa się z kilku podstawowych produktów. Są to:

Frakcja wodna z gliceryną – dobrze pasuje tu hydrolat (woda kwiatowa), natomiast gliceryna nada produktowi właściwości higroskopijnych.

Frakcja tłuszczowa – najlepiej jest użyć oleju, który będzie dobrze się wchłaniał. Takie właściwości ma olej migdałowy lub kokosowy, masło shea lub olejek z awokado.

Emulgator – służy połączeniu hydrolatu z olejkami. Ekologicznym wyborem jest wosk pszczeli, który ma też działanie pielęgnacyjne. Warunkiem jest, aby ten składnik był całkowicie rozpuszczony.

Dodatki kosmetyczne i pielęgnacyjne – witamina E zapewniająca młody wygląd skórze, kwas hialuronowy o działaniu nawilżającym lub olejki eteryczne.

Reklama

Metoda przyrządzania kremu do twarzy – krok po kroku

Aby przygotować własny krem do twarzy, należy najpierw wymieszać wodę kwiatową z gliceryną i odstawić. W tym czasie substancje tłuszczowe trzeba włożyć do oddzielnej miski i rozpuścić. Następnie schładza się oleje do temperatury takiej jaką ma woda kwiatowa. Kolejnym krokiem jest blendowanie emulgatora (wosku) z elementami tłuszczowymi, dodając małymi partiami wodę. W międzyczasie dodaje się składniki pielęgnacyjne (witaminę E, masło shea, olejki eteryczne) i wszystko porządnie miesza. Gdy wszystkie elementy połączą się w jedną strukturę, preparat przekłada się do słoiczka. Należy przechowywać go w chłodnym i ciemnym miejscu.