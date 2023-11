Z orzechów włoskich powstaje olej roślinny o antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych właściwościach. Zawiera on w sobie witaminy A, B, E oraz K. Olej z orzechów włoskich jest wykorzystywany w kosmetyce, np. do kosmetyków przyspieszających opalanie. Łuski orzecha można wykorzystać do zrobienia domowego samoopalacza.

Olej z orzecha włoskiego ma delikatnie słodki smak, dlatego świetnie sprawdza się w kuchni do przygotowywania takich dań, jak: naleśniki, racuchy czy ciasta. Po podgrzaniu staje się gorzki i traci swoje cenne właściwości, dlatego nie stosuje się go do smażenia.

Olej z orzecha włoskiego – właściwości

Olej z orzecha włoskiego jest bogactwem nienasyconych kwasów tłuszczowych – omega-3, omega-6 oraz omega-9. Dzięki nim skóra staje się bardziej odporna na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, jak zanieczyszczenia powietrza czy promieniowanie słoneczne. Olej orzechowy jest także źródłem witamin z grupy B, a także A, E oraz K. Substancja działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Właściwości antyoksydacyjne powodują, że olej zwalcza wolne rodniki, które przyczyniają się do przyspieszenia procesu starzenia się. Stosowanie produktu usprawnia pracę układu trawiennego, dzięki czemu łagodzi zaparcia i ułatwia trawienie.

Jak przechowywać olej z orzecha włoskiego?

Olej z orzecha włoskiego, po otworzeniu, zachowuje świeżość przez około 3 miesiące. Najlepiej przechowywać go w lodówce, w oryginalnej ciemnej butelce. Można go kupić w sklepach z naturalną, zdrową żywnością.

Olej z orzechów włoskich – zastosowanie w kosmetyce

Kosmetyki, które mają w swoim składzie wyciąg z orzecha włoskiego, odżywiają i nawilżają skórę oraz opóźniają jej procesy starzenia się. Poprzez swoje działanie antybakteryjne, składnik jest także wykorzystywany do produkcji preparatów lub inne problemy skórne. Orzech włoski pogłębia naturalny koloryt skóry, dlatego stosowany jest do wytwarzania balsamów brązujących przyspieszających opalanie, a także utrwalających opaleniznę.

Olej z orzechów włoskich jest wykorzystywany w salonach kosmetycznych do wykonywania masażu ciała. Preparat szybko się wchłania oraz pozostawia na skórze delikatny i przyjemny zapach. Olej stosuje się także na włosy, zwłaszcza pozbawione blasku, suche i zniszczone.

Domowy balsam brązujący z łupin orzechów włoskich, krok po kroku

Działanie brązujące wykazuje świeży sok wyciśnięty z zielonych łupin orzechów włoskich. Wystarczy przygotować wcześniej tarkę do warzyw i jałową gazę. Łupiny orzechów należy zetrzeć na małych oczkach, a następnie z powstałego miąższu przecisnąć sok przez szmatkę. Domowy samoopalacz nakłada się równomiernie na ciało.