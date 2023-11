5 minut to za mało czasu na piękny makijaż oczu? Nie! Wystarczy, że znasz proste triki oraz masz odpowiednie kosmetyki, które znacząco przyśpieszą cały proces malowania się. Gdy dni są ciepłe i słoneczne, warto „odchudzić” nasz make-up! Nasza buzia jest opalona i wygląda na o wiele bardziej wypoczętą, dlatego wystarczy skupić się tylko na makijażu oczu. Gwiazdy takie jak Beyonce, Kendall Jenner, Victoria Beckham również preferują delikatny make-up na co dzień: cień do powiek, tusz do rzęs, pomadka w kolorze nude to wszystko czego potrzebują. Zainspiruj się nimi i odkryj szybki, podkreślający urodę make-up w stylu gwiazd!

Reklama

East News



Na początek, baza pod cienie pod powiek!

Na początku nałóż bazę na powieki. Dzięki niej makijaż przetrwa cały dzień i noc! Nie przejmuj się, jeśli nie masz specjalnej bazy pod cienie. Możesz ją spokojnie zastąpić kryjącym korektorem. Dokładnie wklep opuszkami palców bazę lub korektor w skórę. Po wklepaniu produktu należy dość szybko zabrać się za malowanie powiek, póki wszystko jest świeże i lepkie!



Cienie do powiek w sztyfcie czy wypiekane?

Gdy nie mamy dużo czasu, warto sięgnąć po takie kosmetyki, które nakładają się łatwo, szybko i przyjemnie. Idealnie sprawdzi się do tego kremowy cień do powiek w sztyfcie The One Colour Unlimited (29,90 zł) od Oriflame. Doskonale rozprowadza się i jednym pociągnięciem sztyftu pokryjesz całe oczy! Nałóż produkt na ruchome powieki oraz na dole oka, tuż przy linii rzęs. Rozetrzyj niedbale palcem lub pędzlem granice nałożonego cienia, a twój makijaż nabierze lekkości! Błysku w makijażu nigdy za mało, dlatego na środek ruchomej powieki i w wewnętrznych kącikach oczu nałóż odrobinę połyskującego, wypiekanego cienia Giordani Gold Marbleised Oriflame (59,90 zł). Możesz to zrobić palcem albo małym pędzelkiem. Błyszczące drobinki kosmetyku będą odbijać światło, a twoje oczy będą wyglądać na większe i bardziej wypoczęte.

East News



Rzęsy jak firanki

Ostatnim krokiem w makijażu oczu jest podkreślenie rzęs. Długie, gęste i czarne rzęsy przepięknie otwierają oko i są bardzo kobiece. Jeśli nie możesz pochwalić się rzęsami jak firanki, twoim wybawieniem będzie tusz The One 5-w-1 Wonder Lash XXL (39,90 zł)! Wyjątkowa szczoteczka oparta na opatentowanej technologii Dual Core sprawia, że rzęsy są rozdzielone, podkręcone i uniesione do góry, a równocześnie ekstremalnie pogrubione i wydłużone. Wytuszuj rzęsy maskarą zygzakowatym ruchem, by maksymalnie je rozdzielić i podkręcić. Jeśli lubisz mocny efekt, nałóż kilka warstw produktu. I voila! Możesz uwodzić trzepotem swoich długich rzęs.



Mniej znaczy więcej

Co z resztą twarzy? To już zależy od ciebie! Jeśli twoje brwi są jasne i delikatne, podkreśl je kredką do brwi i przeczesz grzebyczkiem. Zachęcamy by czasem dać odpocząć buzi od ciężkich podkładów, pudrów, rozświetlaczy, a postawić na sam makijaż oczu oraz pielęgnację skóry. Krem nawilżający powinien być podstawą pielęgnacji dla kobiet w każdym wieku. Jednak po 25 roku warto wprowadzić jeszcze jeden produkt do naszego codziennego rytuału – krem pod oczy. Krem pod oczy Oriflame Optimals Even Out (47,90zł) nawilża, posiada działanie zmniejszające przebarwienia oraz ciemne cienie pod oczami. Błyskawicznie rozświetla skórę pod oczami, a także sprawia, że jest promienna i jednolita. Regularne stosowanie kremu pod oczy przeciwdziała powstawaniu zmarszczek, dlatego im szybciej zaczniemy dbać o skórę pod oczami, tym lepiej dla nas!

Materiały klienta

Mamy nadzieję, że wypróbujesz nasze porady i przekonasz się sama, że nie potrzeba wiele czasu, by wyglądać pięknie!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame