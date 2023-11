Domowe plastry pod oczy można wykonać ze zwykłych płatków higienicznych nasączonych ziołowymi herbatkami, jak napar z zielonej herbaty czy rumianku. Płatki schładza się w lodówce, a następnie nakłada na skórę pod oczami na kilkanaście minut.

Żel hialuronowy 1% czy ekstrakt z alg morskich można kupić w aptece, drogerii lub sklepie z naturalnymi kosmetykami. Produkty da się także znaleźć na aukcjach internetowych.

Jak zrobić płatki pod oczy z zielonej herbaty, żelu hialuronowego i alg morskich?

Do wykonania domowych plastrów pod oczy potrzeba dwóch płatków higienicznych oraz 3 składników. Są nimi:

żel hialuronowy 1% (1 łyżka stołowa),

zaparzona i ostudzona zielona herbata (objętość 1 filiżanki, czyli około 100 ml),

(objętość 1 filiżanki, czyli około 100 ml), ekstrakt z alg morskich (1 łyżeczka).

Składniki należy wymieszać w małym naczyniu i powstałym płynem nasączyć płatki higieniczne. Każdy z nich można złożyć na pół, by kształtem przypominały półksiężyce. Po delikatnym odsączeniu płyny z płatków należy przełożyć je do zamrażalnika i poczekać, aż całkowicie stężeją. Po wyjęciu płatków trzeba odczekać, aż się rozmrożą. Domowe plastry nakłada się na delikatną skórę pod oczami i zostawia na 10 minut. Po zdjęciu płatków skóra nie wymaga mycia, można na nią jedynie nałożyć delikatny odżywczy krem pod oczy.

Żel hialuronowy ma silne działanie nawilżające i ujędrniające. Substancja łagodzi także stany zapalane, odżywia skórę i wypełnia drobne zmarszczki.

Zielona herbata zawarta w domowy płatkach pod oczy powoduje, że zmniejszają się cienie pod oczami i opuchlizna. Napój można zaparzyć z torebek lub gotowego suszu, pamiętając, aby nie zalewać herbaty wrzątkiem. Zielona herbata dodaje energii oraz poprawia wygląd cery.

Algi morskie zmniejszają opuchliznę i wygładzają zmarszczki. Mają właściwości nawilżające i rozjaśniające. Algi poprawiają napięcie skóry, dzięki czemu cera jest uelastyczniona i odzyskuje promienny, zdrowy wygląd.

Jak zrobić płatki żelowe pod oczy z rumianku?

Do przygotowania żelowych płatków pod oczy potrzebne będą:

5 plasterków zielonego ogórka ,

, 1 filiżanka zaparzonej i ostudzonej herbaty rumiankowej (około 100 ml),

1 listek świeżego aloesu (można go zastąpić 2 łyżkami żelu aloesowego),

2 łyżeczki żelatyny,

gaza apteczna,

blender.

Listki aloesu i plastry ogórka należy zmiksować blenderem na gładką masę i dodać herbatę rumiankową. Żelatynę rozpuszcza się w 4 łyżkach wrzącej wody i dokładnie miesza. Papkę aloesowo-ogórkową przecedza się przez gazę do małej miski i dodaje rozpuszczoną żelatynę. Na niskiej tacce wylewa się przygotowaną substancję i wkłada do lodówki, aż całkowicie zastygnie. Z żelowej masy wystarczy wyciąć nożem dowolny kształt płatków i nałożyć je na kilka- do kilkunastu minut na twarz.