Żel do higieny intymnej powinien zawierać takie składniki jak pantenol lub alantoina oraz wyciągi roślinne. Ważne jest kwaśne pH 3,5-4,5, które zapobiega wysychaniu śluzówki i podrażnieniom. Żel do higieny intymnej dla mężczyzn ma silniejszy zapach niż ten dla pań.

Preparat przeznaczony do okolic krocza oprócz funkcji myjącej może chronić też okolice narządów rodnych przed infekcjami. Nieprawidłowa pielęgnacja często wiąże się bowiem z następstwami w postaci zakażeń lub grzybicy.

Najlepszy żel do higieny intymnej – cechy charakterystyczne

Środek do higieny intymnej powinien być przede wszystkim bezpieczny i zapewnić utrzymanie naturalnej, prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. Dzięki temu można zachować lekko kwaśne pH, zapobiegające wniknięciu grzybów i bakterii powodujących infekcje. Większość żeli do higieny intymnej ma pH w granicach 3,5-4,5. Różni się ono znacząco od pH żeli do kąpieli i zapobiega powstawaniu podrażnień oraz wysychaniu błony śluzowej. Bardzo ważne, aby kosmetyk był bezzapachowy i bezbarwny. Składniki, które nadają kolor i zapach mogą bowiem sprzyjać podrażnieniom i uczuleniom. Skład kosmetyku powinien być więc neutralny dla skóry i naturalny. Godne polecenia żele do higieny intymnej są hipoalergiczne. Dodatkową funkcją preparatów może być regeneracja i pielęgnacja okolic krocza.

Skład żelu do higieny intymnej

Kupując środek do mycia narządów intymnych, należy zwrócić uwagę na to, z jakich składników został wyprodukowany. Bardzo istotny jest kwas mlekowy, obniżający pH i zapobiegający rozwojowi drobnoustrojów wywołujących infekcje. Najlepiej wybierać produkty, które mają w składzie składniki nawilżające i łagodzące. Należą do nich m.in. gliceryna, alantoina i pantenol. Ten ostatni związek niweluje podrażnienia, przyspiesza regenerację wszelkich otarć oraz zmniejsza uczucie świądu i pieczenia. Żel do higieny intymnej powinien zawierać naturalne wyciągi roślinne, np. z aloesu. Mają one korzystny wpływ na procesy regeneracyjne, nawilżenie, odżywienie skóry oraz likwidują podrażnienia. Bardzo pożądanym składnikiem są metabolity bakterii z grupy Lactobacillus. Korzystnie działają na rozwój pożytecznych bakterii i ograniczają rozwój bakterii wywołujących infekcje oraz grzybów. Ważne, by żel do higieny intymnej miał w swoim składzie łagodne substancje myjące. Nie powinien więc zawierać SLES, SLS, sztucznych barwników, konserwantów (parabenów) oraz mydła. SLES zwiększają pienienie się, jednak mogą wywoływać alergie, podrażnienia i przesuszać skórę.

Jaki powinien być żel do higieny intymnej dla mężczyzn?

Żel do higieny intymnej dla mężczyzn, podobnie jak preparat dla pań, powinien mieć kwasowe pH skóry. Istotne jest też, by zawierał składniki przeciwbakteryjne, które ograniczą ryzyko rozwoju infekcji. Przy zakupie preparatu myjącego warto zwrócić uwagę na obecność naturalnych składników łagodzących otarcia, podrażnienia i zapobiegających zakażeniom. Należą do nich m.in. wyciąg z oczaru wirginijskiego i ściągające dębianki. Kosmetyki dla panów mają dość zdecydowany zapach. Panowie, którzy mają częste infekcje okolic intymnych powinni wybierać delikatne kosmetyki. Natomiast ci, którzy obficie się pocą, np. w trakcie treningu, mogą postawić na żele o mocniejszym działaniu. Środki do higieny intymnej dla pań nadają się także dla mężczyzn. Mogą oni jednak niechętnie sięgać po te żele ze względu na prawie niewyczuwalny zapach.