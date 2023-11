1 z 17

Jak wyglądać modnie na komunii? Już niebawem zacznie się okres komunijny - i to oczywiste, że na taką okazję mężczyzna zakłada garnitur, ale kobieta? Co założyć, by wyglądać elegancko, ale i zgodnie z trendami?

Jeśli taka okazja zbliża się w twojej rodzinie, zajrzyj koniecznie do naszej galerii! Znajdziesz w niej 15 idealnych propozycji!

Zobacz koniecznie: Zakochaliśmy się w czerwonej sukience Izabeli Janachowskiej. Wiemy, gdzie kupić identyczną!

Zobacz też: Marina nosi trencz w kratkę za 12 tysięcy złotych! My znaleźliśmy podobne już za... 139 złotych SHOPPING