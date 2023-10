Wakacje to taki okres, kiedy mamy zdecydowanie więcej czasu i energii na zabawę. Chcemy korzystać z uroków świeżego powietrza i pogody, więc nasze imprezowanie zwykle przenosimy na zewnątrz. Pool party, garden party, grillowanie, ognisko czy impreza na tarasie - te aktywności wybieramy najczęściej. Ale nie jesteśmy jedyni, ponieważ hollywoodzkie gwiazdy również kochają się bawić! Klan Kardashianek jest znany ze swoich wystawnych i tematycznych imprez. Bella Hadid również uwielbia przyjęcia w stylu glamour, natomiast Blake Lively i Ryan Reynolds preferują wersje na luzie. Jeśli i tobie zamarzyło się wyjątkowe party, koniecznie przeczytaj nasze wskazówki, jak je zorganizować. Co więcej, przygotowaliśmy konkurs ze świetnymi nagrodami! Dowiedz się, co musisz zrobić, aby wygrać!

Reklama

10 zasad perfekcyjnej imprezy w stylu gwiazd

1. Po pierwsze - liczy się pomysł! Zastanów się jaka forma przyjęcia będzie najbardziej odpowiadała twoim gościom. Dostosuj jej charakter do wieku oraz ich zainteresowań. Jeśli twoi znajomi każdy weekend spędzają nad wodą - może zaproponować im „pool party”? Wówczas stroje kąpielowe Obsessive będą najlepszym wyborem na taki rodzaj imprezy. A jeśli masz wśród przyjaciół zwolenników grillowania - impreza w stylu amerykańskiego barbecue - będzie strzałem w dziesiątkę! Możesz również postawić na przyjęcia tematyczne np. w stylu francuskiej riviery, włoskie pizza-party lub przebierane!

East News

2. Przygotuj listę gości, a następnie poproś o potwierdzenie udziału. Daj im kilka dni na zastanowienie oraz określ dress-code. Dobrym pomysłem jest kolor przewodni imprezy np. biały, jeśli chcesz zorganizować letnie przyjęcie w stylu glamour.

3. Kiedy już wiesz, ile osób wpadnie na twoje przyjęcie, przygotuj menu i zrób listę zakupów. Pamiętaj również o sprawdzeniu czy wśród gości są wegetarianie, weganie lub osoby eliminujące ze swojej diety produkty ze względu na nietolerancje pokarmowe.

East News

4. Pamiętaj, że to dodatki tworzą atmosferę przyjęcia. Podczas zakupów koniecznie zaopatrz się w serwetki, kwiaty i świece - te akcesoria pasują do każdego rodzaju przyjęcia. Jeśli chodzi o tematyczne imprezy - poszukaj akcesoriów i inspiracji w Internecie. A skoro mowa o świecach, to polecamy świece zapachowe Obsessive zamknięte w prostych szklanych formach. Są niezwykle stylowe i zmysłowo pachną.

5. Przygotuj outfit! Pamiętaj, że zawsze stylizację dobieramy pod charakter imprezy. Na wspomniane wcześniej "pool party" wybieramy zjawiskowy kostium kąpielowy, na który możemy zarzucić choćby kimono. Cancunella w wyrazisty motyw zwierzęcy lub błękitna Scarleta sprawdzą się idealnie i zrobią spektakularne wrażenie na gościach! Jeśli poszukujesz jeszcze bardziej "modowej" stylizacji, sprawdź propozycje modowych ekspertów! Na Instagramie marki Obssesive, w zapisanych filmach IGTV, znajdziesz mnóstwo inspiracji od Anny Męczyńskiej, Lidii Kality i Łukasza Kędziora - Lukebook'a.

East News

6. Wydarzenie nie może odbyć się bez dobrej muzyki, dlatego warto wcześniej zaplanować listę hitów. Dużym ułatwieniem są streamingowe serwisy muzyczne, które oferują gotowe playlisty tematyczne np. muzyka lat 80. czy wakacyjne hity.

7. Niespodzianki zawsze mile widziane! Aby jeszcze bardziej zaskoczyć swoich gości i pomóc im zintegrować się zaplanuj atrakcję wieczoru! Może to być wspólna gra np. twister, kalambury albo karaoke.

8. W noc poprzedzającą przyjęcie postaraj się dobrze wyspać, aby wstać z dobrym humorem i mnóstwem energii. Tego dnia czeka cię sporo pracy, a wieczorem musisz być w formie. Rozplanuj tak ten dzień, aby znaleźć czas dla siebie.

East News

9. Na początku imprezy zadbaj o to, aby każdy się poczuł swobodnie i poznał uczestników wspólnej zabawy. Dlatego zaprezentuj każdego z twoich gości, możesz opowiedzieć np. zabawną anegdotkę o danej osobie lub czym się pasjonuje. Wówczas pierwsze lody zostaną przełamane i pozostanie wyłącznie dobrze się bawić!

10. Najważniejsza zasada? Nie stresuj się! Jeśli będziesz w dobrym humorze, twój pozytywny nastrój udzieli się reszcie imprezowiczów. Najgorsze, co może się przytrafić podczas przyjęcia, to zdenerwowana gospodyni. Co z tego, że wszystko będzie perfekcyjnie przygotowane, skoro każdy będzie czuł napięcie i nie będzie potrafił się wyluzować? Dlatego korzystaj z chwili i zarażaj uśmiechem!

A teraz czas na KONKURS!

Mat.prasowe

Zadanie konkursowe jest banalnie proste i bardzo przyjemne :).

Opisz nam swoje najlepsze party w życiu, a najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy wyjątkowymi nagrodami!

Co możesz wygrać?

Mat.prasowe

5 x zestaw od Obsessive + voucher na 300 zł do wykorzystania w sklepie obsessive.com

W zestawie znajdują się:

strój kąpielowy Mexico Beach w kolorze neonowej zieleni,

komplet Nudelia z neonową, różową lamówką,

perfumy z feromonami Sexy o pojemności 30 ml,

czarna sukienka plażowa D607, wykonana z dzianiny,

długi, złoty naszyjnik 904 z dwoma, wielostopniowymi zapięciami.

Mat.prasowe

10 x voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie obsessive.com

Koniecznie weźcie udział w naszym konkursie i korzystajcie z lata!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Obsessive