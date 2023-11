Reklama

Umówmy się – studniówka jest tą nocą, podczas której musisz wyglądać doskonale bez względu na okoliczności. Niestety, problemy z cerą bywają nieprzewidywalne – a pryszcze/wypryski/niedoskonałości zdarzają się każdemu. Wtedy warto mieć pod ręką pogotowie urodowe. Od punktowego serum do zadań specjalnych aż po matujące toniki i terapie minimalizujące pory – skompletowaliśmy dla was apteczkę produktów, które ocalą waszą studniówkową cerę last minute!

Arbonne

Krem punktowy Clear Future o intensywnym działaniu do cery z niedoskonałościami, 118 zł

Zo Skin Health

Serum redukujące wielkość porów Ossential Instant Pore Remover, 290 zł

Bodyboom

Glinka Żywiołowa Dama do twarzy regulująca pH i pracę gruczołów łojowych, 45 zł

Barwa Siarkowa Quick

Krem ekspresowo upiększający Selfie Time, 24,99 zł

Avene Cleanance

Tonik matujący Cleanance Mat, 59 zł

Glamglow

Maska oczyszczająca SuperMud Clearing Treatment, od 65 zł / 15g / Sephora

Tony Moly

Balsam redukujący zaskórniki Egg Pore, 65 zł / Sephora

Benefit Cosmetics

Żel likwidujący opuchliznę i drobne zmarszczki Puff Off, 145 zł / Sephora

Smashbox

Rozświetlający korektor pod oczy Studio Skin, 109 zł

Smashbox

Baza pod makijaż minimalizująca pory Photo Finish, 65 zł / Sephora