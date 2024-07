2 z 6

Przyszły nabywca będzie miał do dyspozycji cztery sypialnie i tyle samo łazienek prywatnych (plus łazienka dla gości), jadalnię oraz osobny pokój do śniadań, kuchnię, garderobę, salon, bawialnię, bibliotekę, a także taras z widokiem na Central Park i Piątą Aleję.