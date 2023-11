Na różowo farbują włosy teraz nie tylko punkowie, ale i modelki na największych pokazach oraz gwiazdy, nie tylko rocka ;). Widać go też coraz częściej na ulicach. To naprawdę mocny trend! Podpowiadamy, jak go nosić, by wyglądać pięknie, a nie… dziwnie.

Jak farbować włosy na różowo?

Po pierwsze, z pełnym przekonaniem. To nie kolor dla niezdecydowanych! Nie musi być od razu neonowy, ale nawet pastelowy róż to prawdziwa rewolucja na głowie - warto to przemyśleć. Dlatego najpierw zrób różową koloryzację nietrwałą: szamponem, płukanką, farbą w spray'u… Możliwości jest wiele, i w drogerii, i u fryzjera. Ale to do niego idź koniecznie, jeśli już polubisz się z różem na głowie i zdecydujesz na trwałe farbowanie. Wymaga ono odbarwienia włosów (chyba, że jesteś jasną blondynką) i sporej wprawy w mieszaniu kolorów, by uzyskać dokładnie taki odcień, o jakim marzysz. A który wybrać? Najmodniejsze propozycje zobaczysz w naszej galerii!

