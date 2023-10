Długie, proste i blond włosy to znak rozpoznawczy naszej redaktorki Party.pl, Moniki Maszkiewicz. Choć z powodu swojej pracy zna wszystkie trendy we fryzurach, sama jest wierna swoim gładkim pasmom. Monika nie przepada za zmianami w swoim wizerunku, jednak bardzo dba o swoje włosy. Redaktorka od lat stosuje pielęgnację od Marc Anthony: linię Grow Long.

To genialne produkty do włosów długich z kofeiną i żeń-szeniem i witaminą E. Pomagają mi odbudować przesuszone i kruche włosy. Każde pasmo zostaje odżywione, dzięki temu włosy są mocniejsze i zdrowsze. – mówi Monika

Ostatnio Monika postanowiła wypróbować coś zupełnie nowego, a dokładnie mleczko do włosów podkreślające loki i chroniące przed wilgocią Marc Anthony Stricty Curls. Dlaczego właśnie ten kosmetyk? Ponieważ podbił Tik Toka oraz serca wielu dziewczyn! Obok takiego fenomenu Monika nie mogła przejść obojętnie. :)

Jak sama przyznaje, była bardzo zaskoczona efektem, jaki uzyskała po zastosowaniu mleczka Marc Anthony.

Nawet moje włosy poddały się mocy tego produktu. Jest genialny! – mówi redaktorka.

Mleczko do włosów podkreślające loki i chroniące przed wilgocią Stricty Curls zostało udoskonalone przez profesjonalistów w salonach Marc Anthony. Zawiera oleje z awokado, proteiny jedwabiu i masło Shea. Ułatwia stylizowanie i skręcenie loków. Świetnie działa zwłaszcza na włosy z tendencją do skrętu. Eliminuje elektryzowanie się, dzięki temu włosy lepiej poddają się stylizacji. Do tego nawilża, chroni i nabłyszcza pasma! Mleczko Stricty Curls od Marc Anthony okiełzna nawet najbardziej niesforne loki.

I jak wam się podoba Monika w takim wydaniu? My jesteśmy zachwyceni nowym wizerunkiem naszej koleżanki!

Produkty Marc Anthony dostępne są na wyłączność w drogeriach Hebe.

