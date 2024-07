Sztuczne włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Jeśli więc decydujesz się na przedłużenie włosów pamiętaj o kilku ważnych wskazówkach.

O sztuczne włosy należy szczególnie dbać, aby ich strukturę i wygląd utrzymać jak najdłużej w jak najlepszym stanie. Włosy syntetyczne wymagają większej uwagi od naturalnych, gdyż inaczej reagują na kontakt z wodą.

Mycie sztucznych włosów

Mycie – jeśli chcesz utrzymać sztuczne włosy w jak najlepszym stanie, myj je systematycznie. Kiedy zbiera się na nich brud i kurz zaczynają się plątać, dlatego myj je po fitnessie, po basenie i po każdym wysiłku fizycznym. Na początku rozczesz je dokładnie i najlepiej myj głowę pod prysznicem, gdyż dzięki temu włosy się nie plączą. Pamiętaj, by strumień wody nie był zbyt intensywny, a woda powinna być letnia. W trakcie mycia włosów, najlepiej moczyć je stopniowo i nakładać na nie specjalny szampon. Zbyt duża ilość wody powoduje, że zaczynają się one puszyć i plątać. Bardzo ważne, by po umyciu nie trzeć włosów, a przeczesać je palcami i odsączyć miękkim ręcznikiem.

Czesanie sztucznych włosów

Czesanie – ważne w pielęgnacji włosów sztucznych jest ich rozczesywanie. Należy czesać włosy regularnie, by utrzymać je w doskonałym stanie. A do tego potrzebna jest specjalna szczotka do syntetycznych włosów, o miękkim włosiu. Szczotka nie łamie sztucznych włosów, nie szarpie końcówek i wygładza je. Zawiera ona plastikowe, malutkie ząbki, które idealnie rozplątują pasemka i naturalne włoski, które oczyszczają i nadają włosom połysku.

Nawilżanie sztucznych włosów

Nawilżenie – włosy sztuczne należy odpowiednio nawilżać. Zaleca się do tego specjalne maski regenerujące, najlepiej do włosów zniszczonych i suchych. Pamiętaj, by nie nakładać maski na łączenia (ringi, czy zgrzewy) tylko około 2 cm pod nimi. Na sztuczne włosy nałóż o wiele większą porcję odżywki niż na swoje naturalne włosy, a po 5 minutach spłucz letnią wodą. Na sam koniec zastosuj na włosy odżywkę bez spłukiwania.

Suszenie sztucznych włosów

Suszenie – włosów sztucznych nie powinno się suszyć. Należy pozwolić im wyschnąć samoczynnie. Czasem nie ma na to czasu, dlatego przy suszeniu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych wskazówek. Po pierwsze po umyciu nie wycieraj włosów ręcznikiem, a jedynie delikatnie odciśnij je. Po drugie, jeśli masz zamiar suszyć włosy użyj do tego najlepiej suszarki jonizującej i susz je tylko chłodnym powietrzem. Podczas suszenia przeczesuj włosy co jakiś czas palcami, a kiedy już będą suche możesz je wyczesać szczotką.

Modelowanie sztucznych włosów

Modelowanie – sztuczne włosy możesz czesać i układać z nich fryzury. Ważne, jednak by przy tym nie używać metalowych szczotek i grzebieni. Co więcej, nie tapiruj syntetycznych włosów i nie używaj kosmetyków zawierających alkohol (lakiery, pianki), które przesuszają włosy. Zamiast tego zastosuj lekki spray nabłyszczający, który nada im połysk i sprawi, że włosy będą gładkie.