Nowy zapach perfum Calvin Klein Woman to zapach inspirowany optymizmem, wyzwolony, podkreślający ekspresję kobiecości i siły. Nawiązuje do współczesnej rzeczywistości nowoczesnych kobiet, które mogą w dowolny sposób wyrażać siebie. Legendarne oko, które możemy zobaczyć na flakonie perfum Calvin Klein Woman to symbol punktu widzenia kobiety jako autonomicznej jednostki, a jednocześnie jako części grupy.

Jaki jest nowy zapach Calvin Klein Woman?

Woda toaletowa Calvin Klein dla kobiet to kompozycja nut drzewnych, które tworzą wyjątkowy zapach. Znajdziemy w niej cytrynę, pączki czarnej porzeczki, białą piwonię, płatki kwiatów pomarańczy i drzewo cedrowe. Za stworzenie zapachu odpowiedzialna jest mistrzyni perfumiarstwa Honorine Blanc oraz kreatorka zapachów Annick Menardo. Perfumy Calvin Klein Woman w nowej odsłonie zaskakują pastelową, żółtą barwą. Ten kolor został przeniesiony również na opakowanie, aby tworzyć idealną całość.

Dostępne są trzy pojemności perfum: 30 ml kosztuje ok. 219 zł, 50 ml – 305 zł, a 100 ml – 389 zł.

Mat. prasowe

