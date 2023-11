2 z 5

Oczywiście, to żadna nowość, że politycy korzystają z usług wizażystów i stylistów fryzur. W końcu światła używane podczas konferencji prasowych czy występów w telewizji są tak mocne, że mocny, kryjący makijaż oraz contouring to konieczność. Policzyliśmy, że w ciągu miesiąca Emmanuel Macron wydawał na swój młody wygląd 36922 zł. Jak informuje The Telegraph, kwota została przeznaczona na osobistą makijażystkę oraz wszystkie kosmetyki, których prezydent Francji potrzebuje, żeby wyglądać tak dobrze.