Ile kosztują wakacje Jessiki Ziółek i Arkadiusza Milika? Zakochani tuż po Euro 2016 wyjechali na wymarzone wakacje. Najpierw polecieli do Grecji, podobnie jak Anna Lewandowska i Robert Lewandowski. Jessica Ziółek zamieszczała co jakiś czas na swoim Instagramie gorące fotki. Pod jedną z nich wybuchła ostatnio kłótnia. Jedna z fanek stwierdziła, że ukochana piłkarza nie wyszła na nim zbyt korzystnie, a Jessica jej odpowiedziała!

Po Grecji przyszedł czas na Hiszpanię i gorącą Barcelonę. Jessica Ziółek pochwaliła się pięknym widokiem z tarasu hotelowego. Widok jest naprawdę zachwycający, a fanki zaczęły dopytywać, gdzie zatrzymali się dziewczyna i Arkadiusz Milik. Okazuje się, że wybrali luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel w samym centrum miasta - Grand Hotel. Jak udało nam się sprawdzić, cena przeciętnego dwuosobowego pokoju za noc to wydatek około 1000 złotych. Cena najbardziej luksusowego pokoju to koszt 4 tysięcy złotych za noc. Jesteśmy pewni, że sportowiec i jego ukochana na pewno nie zdecydowali się na pokój z najniższej półki cenowej, a co ciekawe przebywali tam kilka dni. Zatem kilkudniowy wypad do Barcelony za sam nocleg wyniósł ich kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych! Wydalibyście tyle pieniędzy na luksusowy hotel?

Ile kosztują wakacje Jessiki Ziółek i Arka Milika?

Zakochani najpierw byli w Grecji, a potem w Barcelonie

Zatrzymali się w luksusowym Grand Hotel w sercu Barcelony

www.grandhotelcentral.com

Sporo trzeba zapłacić, żeby spędzić noc w tym hotelu!

Arek jednak nie żałował pieniędzy na wakacje z ukochaną!

Tak wygląda hotel, w którym odpoczywają po Euro 2016:

