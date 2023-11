4 z 5

Ale nie zapominajmy o najważniejszym – sukni panny młodej. Musicie przyznać, że kreacja, którą wybrała Lara jest nieortodoksyjnym wyborem. Zamiast standardowej „princeski" rodem z bajki Disneya, Lara postawiła na nieco bardziej wyluzowaną (aczkolwiek równie zachwycającą) suknię z delikatnym, szydełkowym body z florystycznymi aplikacjami w kolorze śnieżnobiałym oraz cielistym, długim do ziemi trenem. Ten beztroski, delikatny look uzupełnił cielisty manicure, naturalny makijaż (klucz to odpowiednio użyty rozświetlacz zamiast warstw mocnego bronzera i mocnych ust!) oraz naturalne, spływające po ramionach, delikatnie pofalowane włosy.