Prezent dla super kobiety: zadbaj o jej włosy dzięki technologii Inteligentnej Kontroli Ciepła Dyson

Limitowana edycja suszarki Dyson SupersonicTM w kolorze Fuksja/Nikiel powraca! Poprzednio wyprzedana wersja kolorystyczna suszarki dostępna będzie znów w limitowanej edycji jako idealny pomysł na prezent. Dzięki kontroli ciepła każda obdarowana kobieta będzie mogła w odpowiedni sposób zadbać o swoje włosy.

Suszarka Dyson Supersonic TM

Suszarka powstała z myślą o różnych rodzajach włosów. Dyson Supersonic to mocne i szybkie urządzenie, które wykorzystuje szybki i skoncentrowany podmuch powietrza. Suszarka została zaprojektowana tak, aby była dobrze wyważona w dłoni. Jest cichsza niż inne suszarki, a ponadto w inteligentny sposób kontroluje temperaturę, co pozwala uchronić włosy przed zniszczeniem. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych suszarek, Dyson Supersonic mierzy temperaturę powietrza ponad 40 razy na sekundę, aby kontrolować temperaturę powietrza wychodzącego z suszarki. Zapobiega to uszkodzeniom włosów spowodowanym zbyt wysoką temperaturą i chroni ich połysk. W tym roku suszarka do włosów Dyson Supersonic TM dostępna będzie w wersji kolorystycznej fuksja/ nikiel w zestawie prezentowym z grzebieniem do rozplątywania włosów oraz okrągłą szczotką nadającą objętości (35mm). Grzebień do rozplątywania włosów ma wypolerowane zęby, aby łatwo przesuwał się przez suche oraz mokre włosy rozplątując je przy minimalnym tarciu. Okrągła szczotka została zaprojektowana tak, aby nadawać włosom kształtu i objętości podczas stylizacji, a dzięki małym otworom ciepło jest rozkładane równomiernie.

Styler Dyson Airwrap TM

U podstaw powstania stylera Dyson AirwrapTM leży radykalna koncepcja: ujarzmić silnik cyfrowy marki Dyson w taki sposób, aby wytworzyć aerodynamiczne zjawisko zwane efektem Coandy. Jest to zjawisko, które występuje, gdy strumień powietrza o wysokiej prędkości płynie po jakiejś powierzchni i ze względu na różnicę ciśnienia przylega do tej powierzchni. Wykorzystując to zjawisko, zespół aerodynamików Dyson stworzył sposób stylizacji włosów, który wykorzystuje połączenie powietrza i ciepła. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na loki, fale, wygładzenie lub po prostu wysuszenie włosów, uzyskamy naturalną fryzurę z eleganckim wykończeniem. Jednocześnie unikniemy uszkodzeń powstałych w wyniku zbyt wysokiej temperatury. Dzięki temu styler Dyson AirwrapTM stanowi idealny prezent dla kobiety, która lubi dbać o swoje włosy.

W tym roku styler Dyson Airwrap TM dostępny będzie w zestawie z etui, w którym bezpiecznie i wygodnie przechować można urządzenie podczas przemieszczania się. To idealny prezent dla kobiet, które są w ciągłym biegu.

Prostownica Dyson Corrale TM

To wyjątkowe urządzenie do stylizacji nadaje się do wszystkich rodzajów włosów. Prostownica posiada trzy precyzyjne ustawienia ciepła dzięki platynowemu czujnikowi, który mierzy temperaturę 100 razy na sekundę. Technologia ta komunikuje się z mikroprocesorem, który z kolei kontroluje system grzewczy, aby zapewnić dokładny i precyzyjny poziom ciepła. Dzięki 4-ogniwowej litowo-jonowej baterii Dyson, prostownica Corrale TM daje także możliwość pracy bez kabla, co czyni ją idealnym urządzeniem na prezent dla tych pań, które chcą dbać o swoje włosy redukując uszkodzenia spowodowane nadmierną temperaturą i nie uznają kompromisów, jeśli chodzi o styl. Dyson Corrale TM to jedyna prostownica do włosów z elastycznymi płytkami, której działanie opiera się na pionierskiej technologii płytek na mikrozawiasach, które dostosowują się do włosów i zbierają je, aby równomiernie zaaplikować ciepło i napięcie na wszystkie pasma włosów przy każdym pociągnięciu.

Pasma pozostają perfekcyjnie wyrównane dzięki czemu obniża się zależność od ciepła. W tym roku prostownica Dyson CorraleTM będzie dostępna w zestawie z grzebieniem do rozplątywania włosów i szeroką szczotką do włosów. Szczotka wyposażona jest w poduszkę, która zapewnia komfort skórze głowy podczas szczotkowania i została zaprojektowana tak, aby wygładzać włosy podczas suszenia.

