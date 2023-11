Lato to dla wielu z nas idealny moment na odpoczynek od mocnego makijażu. Opalona skóra nie potrzebuje w końcu zbyt wielu dodatków, a upalna pogoda sprawia, że makijażowe eksperymenty odchodzą na dalszy plan. Jak wykonać prosty, efektowny make up, który poradzi sobie z wysoką temperaturą i zajmie ci zaledwie kilka minut? Razem z marką Oriflame śpieszę z pomocą!

Na dobrze nawilżoną skórę nakładam podkład OnColour Power Up. Jego kremowa formuła sprawia, że stapia się ze skórą, ujednolica jej koloryt i co najważniejsze – jest lekki i wygląda dobrze nawet kilka godzin po nałożeniu. Kolejny krok to kreska na powiece. Rysuję ją za pomocą brązowej kredki OnColour, która pozwala mi uzyskać efekt miękkiej, powiększającej oko linii. Kredka dostępna jest w wielu odcieniach m.in. niebieskim, zielonym czy fioletowym. Czas na rzęsy! Podkreślam je tuszem OnColuour Big Lash – widzicie tę spektakularną objętość? Precyzyjna szczoteczka dociera nawet do najmniejszych rzęs, a trwała formuła sprawia, że tusz nie rozmazuje się i nie kruszy. Kiedy do wyjścia zostało zaledwie kilka chwil, maluję paznokcie szybkoschnącym lakierem OnColour w moim ulubionych kolorze Tasty Nude. Taki manicure lubię najbardziej. Na koniec mój ulubiony produkt – pomadka OnColour – świetnie napigmentowana, trwała i łatwa w aplikacji. W ofercie Oriflame znajdziecie aż 20 odcieni: od soczystych czerwieni, przez ulubione beże, po wakacyjne róże i fiolety. Jak podoba się wam finalny efekt?

Materiał powstał z udziałem marki Oriflame.