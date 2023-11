Każda z nas marzy, by pozbyć się niechcianych włosków raz na zawsze, bez bólu i podrażnień. Zamiast zabiegów z użyciem wosku, warto wybrać depilację świetlną IPL! To prawdziwy przełom - impuls świetlny kierowany jest do cebulek włosów powodując ich wypadanie i hamowanie procesu odrastania. Jak zatem działa? Nasza redakcja przetestowała depilator Philips Lumea Prestige.

Reklama

Bezpieczna i bezbolesna metoda depilacji świetlnej IPL Philips Lumea Prestige

Lumea Prestige posiada czujnik SmartSkin, który wskazuje idealny poziom intensywności zabiegu. To bardzo przydatna funkcja, ponieważ każda kobieta ma inny odcień skóry, a ten system dobiera go za nas, przez co impulsy nie będą ani za mocne, ani za słabe. Ta opcja gwarantuje bezpieczną, bezbolesną i skuteczną depilację. Niechciane włoski wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany nawet do 8 tygodni! Nogi to oczywiście niejedyny obszar, na którym możemy je stosować. Philips Lumea posiada także specjalnie wyprofilowane wymienne nasadki, dzięki którym zabiegi można wykonywać w obszarach takich jak okolice bikini, pachy, twarz czy inne trudno dostępne miejsca.

Philips Lumea Prestige jest bardzo wygodny w użytkowaniu. Dwa sposoby zasilania - akumulatorowy i przewodowy sprawiają, że możemy go użyć niemal wszędzie! Nie trzeba wymieniać lampy zastosowanej w urządzeniu, dzięki czemu odpadają nam dodatkowe koszty! Dlaczego? Ponieważ zastosowana technologia zapewnia jej wysoką wydajność ponad 250 000 błysków, które powinno wystarczyć na aż 20 lat użytkowania! To duża oszczędność czasu i pieniędzy!

Obejrzyj nasze wideo i przekonaj się sama, jak Philips Lumea Prestige wypadł w naszym teście! Będziesz zaskoczona!

Więcej na stronie www.philips.pl/c-m-pe/usuwanie-wlosow/lumea-ipl

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Philips.