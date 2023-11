Loki wciąż są na fali! Dlaczego? Ponieważ dzięki nim czujemy się kobieco i sexy! Loki nigdy nie wychodzą z mody, jednak kiedyś zrobienie ich było o wiele trudniejsze. Kobiety musiały spać z wałkami we włosach albo ryzykowały spaleniem ich staromodną lokówką. Na szczęście, teraz możemy je stworzyć w 15 minut i to bez żadnego uszczerbku dla kondycji naszych włosów. Jakie loki noszą gwiazdy oraz jak je zrobić samodzielnie w domu? Odkryj nasz przepis na perfekcyjną fryzurę!

Loki na wiele sposobów!

Gwiazdy kochają loki, ponieważ idealnie dopełniają stylizację. Zdarza się też tak, że kręcona czupryna może kompletnie odmienić nasz wizerunek. Lady Gaga często wybiera loki w stylu retro a la Marylin Monroe. Z kolei stylowa i surowa Hailey Bieber stawia na boba, z długością do żuchwy i lekko pocieniowanym tyłem. Niedbałe pasma przełamuje genialnym różowym golfem. Całość prezentuje się zjawiskowo i nie można od niej oderwać wzroku!

Fale surferki vs nonszalancja!

Fale w stylu surferki to look, w którym większość z nas wygląda dobrze. Dodaje młodzieńczego uroku i doskonale sprawdza się zarówno na plażę, jak i na wieczorne wyjścia. Miley Cyrus do mokrych fal surferki dobrała cekiny i brylanty. Mimo tak dwóch różnych skrajnych stylów wygląda naprawdę oryginalnie! Emma Stone wybrała za to nonszalancję! Pokazała, że mniej znaczy więcej i niesforne kosmyki też mogą dodawać szyku!



Jak zatem stworzyć idealne fale i to w 27 różnych odsłonach?

W naszym wideo Zosia Gil-Wąsowicz pokażę wam, jakie błędy popełniamy przy kręceniu włosów. Zdradzi również sztuczki, jak optycznie wyszczuplić twarz i uzyskać efekt fryzury prosto od fryzjera! Dzięki kilku szybkim radom odmienisz stylizację swoich włosów raz na zawsze!

Same triki to nie wszystko. Do wykonania perfekcyjnych loków niezbędny jest dobry sprzęt! Tym razem głównym bohaterem Beauty Challenge jest automatyczna lokówka od marki Philips. Unikalna otwarta konstrukcja z dłuższym wałkiem pozwala uzyskać więcej loków za jednym razem. Inteligentny system kręcenia loków pozwala szybko stworzyć fale i to, aż w 27 odsłonach! Dzięki wbudowanej technologii MoistureProtect pogłębia blask i zachowuje naturalne nawilżenie pasm, podczas gdy funkcja pielęgnacji jonowej zapobiega naelektryzowaniu i puszeniu się włosów. Jeden sprzęt gwarantuje, aż tyle możliwości i to bez ryzyka zniszczenia naszych włosów!

