Cristiano Ronaldo otworzył swój pierwszy hotel! Pięciogwiazdkowy Pestana CR7 stanął w rodzinnym mieście Portugalczyka - Funchal na Maderze. Do dyspozycji gości hotelu piłkarza przeznaczono 48 pokoi, basen z widokiem na morze, taras z leżakami, jacuzzi i sauną, a także bar na dachu budynku. Dla najbardziej wymagających wielbicieli Cristiano przygotowano specjalny apartament - replikę pokoju, w którym mieszka obecnie piłkarz, z siłownią na zewnątrz i oddzielnym pomieszczeniem do gry w... Play Station.

Przez pięć miesięcy w obiekcie obowiązują promocyjne ceny - za jedną noc zapłacimy ok. 600 zł. Hotel Pestana C47 na Maderze to dopiero początek hotelarskiego biznesu Ronaldo - jeszcze w tym roku piłkarz otworzy obiekt w Lizbonie, a w przyszłym roku również w Madrycie i Nowym Jorku. Kto chciałby zamieszkać we wnętrzach z podobiznami i koszulkami Ronaldo na ścianach - ręka do góry!

