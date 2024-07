Jessica Mercedes to jedna z najbardziej znanych blogerek modowych w Polsce. Ostatnią z jej stylizacji specjalnie dla Party.pl oceniła Joanna Horodyńska.

Kolor ciała niezmiennie króluje. Wtapia się w skórę, podkreśla karnację. Jest zmysłowy, tajemniczy i można go nosić od rana do wieczora. Łatwe nie łatwe to zadanie - oceniła Horodyńska stylizację Jessiki Mercedes dla Party.pl.