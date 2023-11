Trwa promocja w Rossmannie -55 proc. na kosmetyki do makijażu. Od 19 kwietnia można kupić tanie tusze do rzęs, podkłady do twarzy, pudry, cienie do powiek, kredki do oczu i brwi, szminki, a także lakiery do paznokci. Trzeba się jednak spieszyć, bo promocja w Rossmannie -55 proc. trwa tylko do 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. A te kurczą się w zastraszającym tempie. Nic dziwnego, niektóre kosmetyki to hit. Zanim jednak ruszycie na zakupy do Rossmanna, musicie znać zasady i regulamin.

Zasady i regulamin promocji -55 proc. w Rossmannie

Z promocji w Rossmannie może skorzystać każda osoba, która należy do Klubu Rossmann. Trzeba kupić minimum trzy różne produkty do makijażu o innych kodach kreskowych, żeby wziąć udział w akcji promocyjnej i cieszyć się tanimi zakupami.

Ponadto, jeden uczestnik Klubu Rossmann może skorzystać z 55 proc. rabatu maksymalnie trzy razy. Należy także pamiętać, że rabat jest naliczany od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami w drogerii.

Zmieniłaś zdanie po zakupie kosmetyków w promocji w Rossmannie? Niestety, nie możesz ich zwrócić! Według regulaminu, produkty zakupione w czasie akcji promocyjnej -55 proc. nie podlegają zwrotom lub wymianom. Inaczej jest w przypadku zakupów online - tu można odstąpić od umowy sprzedaży.

Co warto kupić w Rossmannie?

Poniżej znajdziesz kosmetyki, które cieszą się największą popularnością i które z pewnością warto kupić w promocji -55 proc. w Rossmannie. Musisz się jednak pospieszyć - wyprzedają się jak świeże bułeczki i w ogóle nas to nie dziwi.

