Antonio Banderas prezentuje nowe perfumy z linii Her Secret - Her Secret Desire. Są to już trzym urzekające damskie zapachy, które prezentują różne etapy zmysłowej podróży, która pozwala odkrywać różne etapy uwodzenia. Pierwszy zapach z linii powstał w 2013 roku i był to Her Golden Secret. W 2017 roku pojawił się Her Secret Temptation. Teraz w 2019 roku czas na Her Secret Desire, który ma być nowym wymiarem w sferze uwodzenia. Jaki nuty znajdziemy w tych perfumach?

Her Secret Desire to idealne perfumy na randkę

W Her Secret Desire znalazły się nuty z rodziny kwiatowo-orientalnej. Perfumy zawierają owocowe nuty głowy - bergamotkę i malinę, które łączą się z kwiatowym sercem, czyli jaśminem wielkolistnym i neroli. Drzewną bazę zapachu określają balsamiczna jodła, gładkie drewno sandałowe i aksamitna wanilia. Zapach stworzono z myślą o rozbudzaniu najgłębszych ukrytych pragnień.

Twarzą kampanii reklamowej Her Secret Desire została ukraińska modelka i aktorka Olga Kurylenko, która pojawiła się już w reklamie Her Secret Temptation w 2017 roku.

Antonio Banderas towarzyszy modelce w reklamie

