Wyluzowany styl Heidi Klum staje się dla nas wyznacznikiem niewymuszonego szyku na co dzień. W trakcie wtorkowego spaceru po Nowym Jorku 43-letnia supermodelka zachwyciła fotografów prostym, letnim lookiem. Minimalistyczna sukienka w odcieniu złamanej bieli marki Elizabeth and James wyglądała obłędnie w zestawieniu z klasyczną ramoneską, płaskimi sandałami i torbą z wężowej skóry. Wam też podoba się look Heidi? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

