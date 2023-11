1 z 5

Uwaga, trend – tej jesieni wszyscy się… rozbieramy. Tak, na serio. Ale nie tak jak myślicie!

Więcej: Karolina Szostak i Hanna Lis w takiej samej sukience. Jest idealna na lato!

Technicznie rzecz biorąc – Hanna Lis ubrała się w pasującą do spodni bomberkę. W rzeczywistości, dziennikarka miała ją na sobie… jakby w połowie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć o co chodzi. No i czy warto podwędzić jej tę sztuczkę.

Więcej: Hanna i Tomasz Lis rozstali się? Dziennikarka komentuje plotki na temat kryzysu w małżeństwie

Więcej: Kinga Rusin odpowiada na ostre słowa Hanny Lis na Instagramie? Zobaczcie, co napisała...