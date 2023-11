Lato w pełni, więc czas rozejrzeć się za idealnymi szortami. Przyznajemy, że to niełatwe zadanie, bo każda kobieta ma swoje osobiste preferencje co do kroju, koloru i fasonu. W tym roku bez wątpienia królują szorty z wysokim stanem, które są nie tylko modne teraz, ale i... zawsze. W końcu to jeden z najbardziej ponadczasowych wzorów.

Reklama

Oczywiście szorty, które zawsze będą na topie to szorty dżinsowe, a te znajdziecie we wszystkich popularnych sieciówkach. Warto także zwrócić uwagę na szorty marki Levi's, które pokochała m.in. Hailey Bieber, jedna z najbardziej stylowych gwiazd i prawdziwa trendsetterka. Styl Hailey jest podziwiany i kopiowany przez kobiety z całego świata i wcale nas to nie dziwi. Hailey chętnie sięga po casualowe i wygodne stroje, a co najważniejsze - dostępne dla każdego.

A jeśli mowa o marce Levi's, to musicie wiedzieć, że teraz można personalizować swoje ubrania dzięki usłudze Levi’s® Tailor Shop, dostępnej na całym świecie. Dzięki temu w krótkim czasie ubrania zyskują nowy i wyjątkowy charakter.

Reklama

Zobaczcie poniżej, jak Hailey prezentuje się w szortach marki i innych ubraniach z najnowszej kolekcji.