Hailey Bieber już od dawna jest uważana za jedną z najważniejszych trendsetterek. Styl żony Justina jest podziwiany i naśladowany przez miliony kobiet na całym świecie i nie ma w tym nic dziwnego, bo Hailey jako modelka jest z trendami na bieżąco, a do tego otrzymuje swoje stroje od świetowej sławy twórców mody. Nie ma więc mowy o tym, by Hailey zaliczyła modową wpadkę czy nie wiedziała, jaki trend obecnie jest na topie. Właśnie dlatego na jesień wybrała białe kozaczki!

Hailey Bieber w białych kozakach

Ostatnio Hailey Bieber została przyłapana w Beverly Hills w jesiennej stylizacji. Modelka miała na sobie hitowy look - wybrała oversize'owy t-shirt, który nosiła jak sukienkę, od MM6 Maisona Margieli, czarny płaszcz niczym z filmu Matrix, a do tego białe kozaczki, które zdecydowanie były wisienką na torcie tej stylizacji!

Niestety, butów Hailey Bieber nie kupicie w sieciówce, bo to projekt z kolekcji Jacquemus i kosztują aż 1279 dolarów, czyli ponad 5 tysięcy złotych! Warto jednak dodać, że lada moment w popularnych sieciówkach z pewnością pojawią się podobne modele i to w znacznie niższych cenach! Skusicie się, gdy już trafią do sklepów?

Look Hailey z białymi kozakami to hit!

