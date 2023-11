Hailey Bieber pojawiła się w najnowszej kampanii domu mody Bvlgari, który stworzył kolekcję kapsułową Serpenti Through the Ees of. W ramach tej linii Alexander Wang postanowiła odświeżyć jedną z najpopularniejszych i najbardziej kultowych torebek marki - Serpenti Forever Bag.

Hailey Bieber została twarzą kolekcji i wzięła udział w kampanii reklamowej, pozując do zdjęć z różnymi modelami torebek. Gwiazda jak zwykle świetnie wypadła w swojej roli, ale nie będziemy ukrywać, że to właśnie torebki zwracają największą uwagę - są klasyczne, mają proste formy, ale przy okazji wyglądają bardzo nowocześnie, a stylizacje Hailey w kampanii udowadniają, że pasują do każdego stroju.

W kolekcji znajdziemy sześć skórzanych torebek, które będą dostępne w kilku kolorach: białym, czarnym, miętowo-zielonym, a także we wzór skóry węża.

Znalazłem oryginalny kawałek węża z lat 60. XX wieku w archiwach Bvlgari i stało się to moją inspiracją. To ukłon w stronę grzesznej kobiety. (...) Podczas projektowania zawsze myślę o poszukiwaniu emocji - powiedział Alexander Wang.

