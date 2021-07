Sposób Japonek na zatrzymanie upływu czasu tkwi w prostocie kosmetyków

Nie masz pojechanego kostiumu, jakie co roku noszą gwiazdy, albo… siły, by bawić się na halloweenowych imprezach? Szanujemy to ;). I mamy świetny sposób, by uczcić Halloween 2019 w domu, odpoczywając, relaksując się i… pielęgnując urodę. Sposób nawet za jedyne 6 zł! Halloween 2019 w domu: załóż maskę Nie musisz wychodzić z domu w kostiumie za setki złotych, żeby bawić się świetnie w halloweenowy wieczór. Zaproś koleżanki lub sama przy gorącej czekoladzie uczcij ten wieczór, nakładając na twarz maskę, np. w płachcie . To pielęgnacyjny hit, który kilka lat temu przywędrował do Europy z Korei. Z Azji pochodzi też kolejny trend: nakładanie masek w płachcie, które nie tylko pielęgnują skórę, ale i bawią! Zdobione są obrazkami lub wycinane w różne kształty. My wybraliśmy kilka najbardziej odpowiednich na Halloween. Na każdą kieszeń! Masz ochotę na wieczór pełen szyku? Maska na okolice oczu GlamGlow EyeBoost Reviving Eye zawiera kwas hialuronowy, ekstrakt z alg i skwalan, dzięki którym wygładza, odżywia i nawilża skórę. Kosztuje 39 zł . Maska GlamGlow GlowLace Radiance-Boosting Hydration Sheet Mask to błyskawiczny ratunek dla ziemistej i zmęczonej skóry. Dzięki zawartości kofeiny i zielonej herbaty natychmiast nawilża i pobudza. Kosztuje 49 zł. Wolisz coś zabawnego? Maska Bielenda Monster Mask Odważny Kazik zawiera węgiel aktywny, który przyciąga i wchłania toksyny, nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia – nawet z głębszych warstw skóry. Odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu wyprysków. Maska Bielenda Monster Mask Szalony Gonzo ma w składzie witaminę C, silny antyoksydant, który...