Marka Hada Labo Toky została stworzona w 2004 roku w laboratoriach badawczych firmy Rohto Pharmaceuticals Group Japan w Kioto. W ciągu 12 lat stała się marką globalną i odniosła sukces na prawie 20 rynkach świata. Hada Labo Toky to japoński No.1 wśród kosmetyków do pielęgnacji twarzy i sprzedaje się w Japonii co niespełna 2 sekundy. Kosmetyki stały się bestsellerami również w innych azjatyckich krajach m.in. w Hong Kongu, na Tajwanie, w Chinach, w Wietnamie, w Tajlandii, na Filipinach czy w Indonezji. W 2013 roku produkty Hada Labo weszły na rynek amerykański, odnosząc kolejny sukces i zdobywając nagrody m.in. Watson’s Best Award, Cosmopolitan Beauty Award czy Manning’s.

Marka Hada Labo uzyskała także tytuł Produktu Roku 2015 w Stanach Zjednoczonych w kategorii Innowacyjność.

Od kwietnia kosmetyki Hada Labo Tokyo są dostępne w Polsce we wszystkich drogeriach Rossmann.