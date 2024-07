To była kreacja w stylu gwiazd dawnego kina! Na imprezie amfAR Inspiration Gala Gwyneth Paltrow wystąpiła w jasnej sukni z dużym dekoltem pochodzącej z kolekcji Ralph & Russo. Ta brytyjska marka powstała dopiero w 2007 roku, a już ma ugruntowaną pozycję w świecie mody. Jeśli do tej niezwykłej sukni, tak jak zrobiła to Gwyneth, dodamy ekskluzywną biżuterię Harry Winston i bardzo udaną fryzurę… mamy przepis na look doskonały! Też tak uważacie?!

