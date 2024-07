Wygląda na to, że Gwyneth Paltrow na gali LACMA Art and Film w Los Angeles dopasowała odcień sukienki do...dywanu! Olśniewająca kreacja aktorki jest bowiem w identycznym, morskim odcieniu. Sukienka ozdobiona falbanami i dużym, czerwonym kwiatem pod szyją pochodzi z kolekcji Gucci na lato 2016. Gwyneth dopasowała do niej proste, czarne sandały na platformie i...nic więcej! Co sądzicie o tej stylizacji?

Reklama