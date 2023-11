W mitologii greckiej ambrozja była pokarmem bogów. Zapewniała im nieśmiertelność. Teraz jej mityczna moc wpleciona została do najnowszego zapachu Gucci Bloom Ambrosia di Fiori.

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori: czym pachnie bogini

Abrosia di Fiori to kolejny zapach w rodzinie Gucci Bloom. Kompozycja rozpoczyna się, jak oryginalny zapach Gucci Bloom Eau de Parfum, nutami trzech kwiatów. Tym razem jednak ekstrakt z pączków jaśminu, tuberozę i egzotycznej rośliny rangoon creeper wzbogacono o dwa nowe, eleganckie i kobiece składniki: korzeń irysa i różę damasceńską.

Mat. prasowe

Jaki jest efekt? Gucci Bloom Ambrosia di Fiori pachnie jak mityczny ogród pełen kwiatów. Fundamentem zapachu jest oryginalny zapach Gucci Bloom autorstwa Alessandra Michele’a i Alberta Morillasa. Intensywności dodaje mu (co pięknie obrazuje także mocna czerwień flakonu, poprzednio bladoróżowego) kłącze irysa, który kwitnie w maju w Toskanii, a którego starożytni Grecy i Rzymianie używali do produkcji olejku eterycznego. Wyjątkowa jest także konstrukcja zapachu Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Nie tworzą one klasycznej konstrukcji piramidy z nutą głowy, serca i głębi. Kompozycja otwiera się od razu w pełni, uwalniając w tej samej chwili zapachy wszystkich kwiatów - tak musiały wyglądać ogrody na Olimpie…

Mat. prasowe

Ceny wody perfumowanej Gucci Bloom Ambrosia di Fiori: 315 zł/30 ml, 435 zł/50 ml, 575 zł/100 ml.