Jeden z najbardziej stylowych polskich piłkarzy, Grzegorz Krychowiak, został ambasadorem luksusowych zegarków! Firma Apart zaprosiła go do udziału w nowej kampanii reklamowej szwajcarskich zegarków z linii Albert Riele. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia z backstage'u odbywającej się w Paryżu sesji zdjęciowej. Za obiektywem stanął Marcin Tyszka. Czy znany z nienagannego stylu piłkarz sprawdzi się w roli modela? Dowiemy się już wkrótce!

Stylowy piłkarz w trakcie pracy nad kampanią Albert Riele

Zegarek Albert Riele