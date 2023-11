5 z 5

Na tegorocznej gali Lana była nominowana do statuetki w kategorii najlepszy album pop za swój ostatni krążek „Lust For Life" wydany zeszłego lata. Del Rey przegrała z Edem Sheeranem – innymi nominowanymi w jej kategorii artystami byli Imagine Dragons, Coldplay, Kesha oraz Lady Gaga. Nie jest to pierwsza nominacja Lany do prestiżowej nagrody – dotychczas wyróżniono ją za występ w piosence The Weeknda „Beauty Behind the Madness w 2015 roku oraz za jej album „Paradise" i piosenkę „Young and Beautiful" z filmu „Wielki Gatsby" w 2013.