Go For Nature – CCC dla środowiska

Na 22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Właśnie ta data to start najnowszej kampanii promującej linię Go For Nature, w skład której wchodzą buty i akcesoria wyprodukowane w sposób zrównoważony.

Go For Nature to akcesoria damskie, męskie i dziecięce. Posiadają trzy różne certyfikaty, które wskazują na sposób produkcji. Pierwszy – Leather Working Group – produkty uszyte są ze skór pochodzących z ekologicznych garbarni, a w procesie garbowania skór zachowane są najwyższe standardy w kwestii ochrony środowiska oraz wydajności produkcji. Z takich certyfikowanych skór uszyte są m.in. buty Lasocki.

Kolejna etykieta to Water Based PU – oznaczone są nią dodatki, do produkcji których użyto materiałów pochodzących z recyclingu lub biodegradowalnych, tą etykietą oznaczono kilka modeli butów Jenny Fairy. Trzeci certyfikat – Recycled Plastic Bottles – to materiały powstałe po recyklingu butelek PET, co w dużym stopniu ogranicza produkcję nowego plastiku. Tym certyfikatem oznaczono m.in. akcesoria marki Lanetti.

Autorem zdjęć jest Mateusz Stankiewicz, za stylizację odpowiadała Agnieszka Ścibior, fryzury są dziełem Rui Rocha, a makijaż – Wilsona.

