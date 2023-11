1 z 14

Kiedyś body traktowano jak bieliznę i chowano je pod bluzkami czy też sukienkami. Dziś to bardzo ważny element niektórych stylizacji. Doskonale sprawdzają się zarówno latem, zestawione na przykład z jeansowymi szortami czy też zwiewną spódnicą, jak również zimą. Gdy temperatura na zewnątrz nieubłaganie spada, body doskonale będą współgrały z grubymi swetrami czy też rozpinanymi bluzami.

Zobacz także: Alternatywa dla puchówki? Ocieplana kolorowa parka w stylu Beaty Kozidrak! Zobacz, gdzie kupisz podobne na Black Friday

Specjalnie dla was wybraliśmy ciekawe modele body. Niektóre z nich staną się doskonałą bazą do eleganckich stylizacji. Inne z kolei świetnie uzupełnią sportowy look. Sprawdź naszą galerię i dowiedz się, gdzie upolujesz je w przystępnej cenie!

POLECAMY: Dres Anny Lewandowskiej to hit! Kupisz go podczas Black Friday w Zarze. Co jeszcze upolujesz? SHOPPING