Malownicze, sycylijskie miasteczko, dojrzewające w słońcu owoce o intensywnych barwach i idylliczne widoki w stylu dolce vita to inspiracje kolekcji FOLLOW ME na nadchodzący sezon jesień/zima 2017/2018 od Gatty.

Marka swoje najnowsze projekty dedykuje pewnym siebie kobietom, które wyznaczają trendy i podążają swoją drogą. Nic więc dziwnego, że Gatta na uosobienie kolekcji wybrała atrakcyjne mieszkanki Sycylii, które wyróżnia temperament i wyjątkowy styl.

Modele z kolekcji FOLLOW ME to ubiory blisko ciała, delikatne prześwity, uwodzicielskie falbanki i subtelne zdobienia. Wśród nowych propozycji nie zabrakło wielu modeli body, czyli znaku rozpoznawczego marki. Leginsów na każdą figurę i bardzo innowacyjnych w swojej formie spódnic. Kolekcja FOLLOW ME jest jak „mała czarna” – ponadczasowa, elegancka i przeznaczona dla świadomych swojego seksapilu kobiet. Kolekcja obfituje w klasyczne projekty, które charakteryzują się ponadczasową elegancją.

Ale jesień to też czas, kiedy do naszych łask powracają delikatne w dotyku rajstopy, które w efektowny sposób pozwolą zachować ciepło nawet w trakcie chłodnej, jesiennej aury. Wśród propozycji marki Gatta znalazła się kolekcja COLETTE CAT – melanżowych rajstop z motywem kota. Jest to linia dla kobiet lubiących modę z lekkim przymrużeniem oka.

Kolejne projekty z serii LORETTA to kryjące rajstopy inspirowane motywami rodem ze słonecznej Italii. Drobne kreski, romby, kwadraty czy trójkąty układają się w delikatne paterny, oddając harmonijny klimat włoskiego stylu, który jest prosty i wysmakowany. Oprócz klasycznej czerni Gatta oferuje również wyraziste i nasycone kolory. Oliwkowa zieleń, spokojny błękit czy aromatyczna czerwień to tylko namiastka nowych propozycji kolorystycznych. Zabawa wzorami i deseniami pozwoli nam stworzyć doskonałą bazę do zestawień casualowych, jak i oficjalnych.

