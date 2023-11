Panterka wciąż jest popularna! Noszą ją nie tylko Julia Wieniawa, Paulina Sykut ale i Gabi Drzewiecka. Dziennikarka postawiła ostatnio na modny wzór i zachwyciła swoją stylizacją w sieci! Ubrania w panterkę są modne już od kilku sezonów. Kiedy skończy się moda na dziki trend? Mamy nadzieję, że nieprędko! Zobaczcie stylizację Gabi Drzewieckiej.

Gabi Drzewiecka w sukience w panterkę

Gabi Drzewiecka cieszy się coraz większą popularnością w kraju. Niedawno została jedną z prowadzących "Dzień Dobry TVN", a później w zastępstwie za Agnieszkę Woźniak-Starak otrzymała propozycję prowadzenia "Big Brothera". Dziennikarka ma teraz pełno zajęć, jednak wciąż pamięta, aby dobrze wyglądać. Ostatnio postawiła na modną sukienkę w panterkę. W połączeniu z ramoneską mamy prawdziwy hit!

Długa sukienka do ziemi do projekt Thecadess. Można ją nosić nie tylko latem, ale i jesienią. Kreacja ma dekolt w kształcie litery "V", świetnie zatem pasuje do niej biżuteria na szyję. Internauci zachwycili się stylizacją Gabi. W sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy.

Jaka piękna kochana moja???????? - napisała Anna Wendzikowska. No co za petarda!!! ???? Ślicznota ???? Piękna stylizacja ???? - dodali internauci.

Co myślicie o sukienkach we wzory? My jesteśmy zachwyceni!

