Fryzury wieczorowe na długich włosach nie muszą oznaczać ślęczenia przed lustrem przez kilka godzin. Proponujemy dwa sprawdzone sposoby, dzięki którym stworzysz niebanalne fryzury w... 5 minut!

Fryzura wieczorowa krok po kroku

Fryzura wieczorowa – róża z warkocza

Ta fryzura będzie od ciebie wymagała pięciu wolnych minut, wsuwki do włosów oraz – ewentualnie – opaski do włosów.

1. Dokładnie wyczesz włosy.

2. Włosy przełóż na prawą stronę.

3. Zrób kłos:

podziel włosy na dwie części;

za pomocą kciuka i palca wskazującego złap cienkie pasmo włosów z prawej, tylnej strony;

dodaj pasmo do włosów po lewej stronie, trzymając je kciukiem prawej ręki;

złap cienkie pasmo z lewej, tylnej części włosów;

dołącz lewe pasmo do prawej części włosów (pasemka zaplataj bardzo ciasno);

cienkie pasmo z tylnej, prawej części przepleć na prawą stronę;

gdy przepleciesz całą długość, zawiąż na końcu włosy gumką;

jeśli kłos jest zbyt ciasny, złap go obiema rękami po bokach i rozciągnij.

4. Końcówkę spinki zagnij w haczyk.

5. Spinkę włóż w końcówkę warkocza.

6. Warkocz owijaj wokół siebie, kierując do środka głowy (wyobraź sobie, że robisz to wokół niewidzialnego koka, umieszczonego na środku głowy).

7. Wsuwkę wepnij we włosy na skórze głowy.

8. Nałóż opaskę.

Fryzura wieczorowa – wytworny kok

Potrzebujesz gumki do włosów oraz kilku wsuwek.

1. Dokładnie wyczesz włosy.

2. Zrób jak najwyższy kucyk.

3. Powoli zsuń gumkę, jednocześnie przekładając tył kitki przez jej środek w miejscu wiązania

4. Podciągnij gumkę w kierunku głowy.

5. Włosy z przodu uformuj w kształt wachlarza.

6. Wychodzący z tyłu fragment kitki schowaj pod kok – pomóż sobie wsuwkami.

Bardzo użytecznym gadżetem, który pomoże ci w kilka minut uformować fryzurę jest wypełniacz do koka – kupisz go w różnych kolorach – blondzie, brązowym czy czarnym (wybierz najbardziej zbliżony do twoich naturalnych włosów). Kok zyska na objętości, dzięki czemu fryzura wieczorowa będzie wyglądała na bardziej uniesioną.